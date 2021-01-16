Аэропорт Франкфурта прекратил работу из-за подозрительного чемодана

16 января, 2021, 22:22

Полиция закрыла один из терминалов аэропорта немецкого города Франкфурт из-за оставленного у стойки паспортного контроля чемодан

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

Отмечается, что в первом терминале аэропорта в 18:00 по местному времени супруги оставили чемодан у стойки паспортного контроля и выкрикивали "Аллах акбар". Они были задержаны на месте.

В целях безопасности полиция перекрыла аэропорт. Задержанных допрашивали около часа. Об их личности ничего не известно.

Чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам. Однако, как сообщил собеседник издания, в нем не была обнаружена взрывчатка или оружие.

По словам свидетелей, в аэропорту с задержанными находился третий человек, однако ему удалось скрыться. Полиция продолжает поиски.

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