16 января на фронте: украинских военных обстреляли из гранатометов

16 января, 2021, 18:27

16 января на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb