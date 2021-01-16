15 января на фронте: россияне 5 раз открывали огонь и ранили украинского воина
Об этом говорится в утреннем возведении из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра 16 января, передает Еспресо.TV .
Оккупанты открывали огонь вблизи:
Гнутово и Талаковки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Трудовского - из стрелкового оружия;
Южного - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры
Вследствие российских выстрелов неподалеку от Талаковки, один защитник Украины получил огнестрельное ранение.
"Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении прессслужбы ООС.
По официальным данным, на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
- Напомним, начало нового 2021 принес на фронте новые потери.
- Первым погибшим от рук российских захватчиков является 37-летний Олег Андриенко, который погиб в Песках.
- Недавно у Олега родился сын Тимур.
- Брат Олега тоже воюет с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb