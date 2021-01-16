15 января на фронте: россияне 5 раз открывали огонь и ранили украинского воина

16 января, 2021, 07:21

За прошедшие сутки, 15 января 2021 года, российские войска пять раз нарушили прекращение огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра 16 января, передает Еспресо.TV .

Оккупанты открывали огонь вблизи:

Гнутово и Талаковки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Трудовского - из стрелкового оружия;

Южного - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Вследствие российских выстрелов неподалеку от Талаковки, один защитник Украины получил огнестрельное ранение.

"Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении прессслужбы ООС.

По официальным данным, на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Напомним, начало нового 2021 принес на фронте новые потери.

Первым погибшим от рук российских захватчиков является 37-летний Олег Андриенко, который погиб в Песках.

Недавно у Олега родился сын Тимур.

Брат Олега тоже воюет с Россией.

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