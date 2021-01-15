Желтый уровень опасности: ГСЧС предупредила о гололедице в Украине
15 января, 2021, 15:08
Спасатели предупредили, что в Украине 15-16 января ожидается гололедица на дорогах
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По информации УкрГидрометценту 15-16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными, осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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