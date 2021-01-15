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Espreso.tvОбществоЖелтый уровень опасности: ГСЧС предупредила о гололедице в Украине

Желтый уровень опасности: ГСЧС предупредила о гололедице в Украине

Спасатели предупредили, что в Украине 15-16 января ожидается гололедица на дорогах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации УкрГидрометценту 15-16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными, осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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