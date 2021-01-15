Заявление "Европейской Солидарности": категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия для власти

15 января, 2021, 13:50

Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в "Европейской Солидарности" рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы

Чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко. Но, очевидно, что его заявление не могло быть не согласовано с Офисом президента.

Подтверждается версия, которую "Европейская Солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля.

Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников Нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а возобновление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора.

Эти планы власти синхронизированы с предложениями Бойко - Медведчука. Они - в русле известной антиатлантической инициативы Коломойского по стратегическому развороту Украины от Запада в сторону России. И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда Газпром стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты усиливают потуги, чтобы заблокировать строительство Северного потока. В этой критической ситуации украинская власть спешит Путину на помощь.

Категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 года накануне саммита Нормандского формата. Украина уже более пяти лет не покупает газа в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главных достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией.

И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене.

"Европейская Солидарность" сделает все возможное, чтобы власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой.

Так называемый дешевый российский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, тысяч и тысяч жизней.