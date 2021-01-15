Я надеюсь, что не будет веерных отключений электроэнергии, - Витренко

15 января, 2021, 22:45

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко надеется, что в Украине, несмотря на дефицит электроэнергии, удастся в ближайшее время избежать веерных отключений

Об этом он заявил в интервью DW .

"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - отметил Витренко.

По его словам, это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий.

"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, так как наблюдается дефицит электроэнергии", - продолжил Витренко.

Нехватку угля на складах он объяснил тем, что последний квартал прошлого года тепловые электростанции работали на пике мощностей, поскольку на ремонтах находились блоки атомных электростанций. По его словам, дефицит электроэнергии составляет тысячи мегаватт, который планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков.

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, а не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.

Он добавил, что Украина должна стать частью большой европейской энергосистемы, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

Читайте также: Укрэнерго просит Витренко согласовать план веерных отключений электроэнергии в Украине, - журналист