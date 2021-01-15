ВОЗ против обязательной вакцинации против коронавируса для международных поездок

15 января, 2021, 19:48

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в это время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

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