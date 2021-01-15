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ВОЗ против обязательной вакцинации против коронавируса для международных поездок

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в это время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

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