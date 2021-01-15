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Espreso.tvОбществоВласть преследует проукраинский канал и способствует пророссийским - "Европейская Солидарность" о предупреждении Нацсовета Прямому

Власть преследует проукраинский канал и способствует пророссийским - "Европейская Солидарность" о предупреждении Нацсовета Прямому

Предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания телеканалу "Прямой" - еще один элемент нескрываемого давления Зеленского на одно из нескольких телемедиа, редакционную политику которых не контролирует Офис президента. Как известно, предупреждение является первым шагом на пути к лишению лицензии и закрытию канала

Скоро уже два года, как "Прямой" работает в режиме давления и преследований со стороны провластной клоунократии. Но даже в таких условиях журналистский коллектив "Прямого" вывел его в лидеры информационного телерынка страны. "Прямой" имеет четкую проукраинскую, проевропейской патриотическую позицию, но душить власть пытается именно его.

В то же время тройка прокремлевских телеканалов имени Медведчука работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны Офиса президента. Об этом публично свидетельствуют и недавние заявления одного из советников руководителя Офиса президента, что для ОПУ пророссийские каналы не являются врагами. Более того - Офис даже "приветствует их профессиональную деятельность". О том, что "между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация", заявила на днях даже депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Европейская Солидарность" выражает поддержку профессиональному и патриотичному коллективу канала "Прямой" и требует от власти прекратить преследование канала, прекратить зачистку информационного поля в пользу промосковских каналов, а сосредоточиться на противодействии российской информационной агрессии, которая осуществляется в рамках гибридной войны России против Украины.

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