Власть преследует проукраинский канал и способствует пророссийским - "Европейская Солидарность" о предупреждении Нацсовета Прямому
Скоро уже два года, как "Прямой" работает в режиме давления и преследований со стороны провластной клоунократии. Но даже в таких условиях журналистский коллектив "Прямого" вывел его в лидеры информационного телерынка страны. "Прямой" имеет четкую проукраинскую, проевропейской патриотическую позицию, но душить власть пытается именно его.
В то же время тройка прокремлевских телеканалов имени Медведчука работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны Офиса президента. Об этом публично свидетельствуют и недавние заявления одного из советников руководителя Офиса президента, что для ОПУ пророссийские каналы не являются врагами. Более того - Офис даже "приветствует их профессиональную деятельность". О том, что "между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация", заявила на днях даже депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
"Европейская Солидарность" выражает поддержку профессиональному и патриотичному коллективу канала "Прямой" и требует от власти прекратить преследование канала, прекратить зачистку информационного поля в пользу промосковских каналов, а сосредоточиться на противодействии российской информационной агрессии, которая осуществляется в рамках гибридной войны России против Украины.