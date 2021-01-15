ВАКС отказался отстранить судью, который рассматривает продолжение расследования по делу Окружного админсуда

15 января, 2021, 14:31

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство об отводе судьи, рассматривающего продолжение досудебного расследования по делу Окружного админсуда Киева

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрели три заявления, которые подали подозреваемый и защитники по отводу следователя судьи ВАКС, который рассматривает ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу ОАСК. Указанные заявления следственные судьи оставили без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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Следствие должно закончиться 17 января.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

4 января и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук пожаловался на отказ главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка свидетельствовать.