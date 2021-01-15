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Espreso.tvОбществоВАКС отказался отстранить судью, который рассматривает продолжение расследования по делу Окружного админсуда

ВАКС отказался отстранить судью, который рассматривает продолжение расследования по делу Окружного админсуда

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство об отводе судьи, рассматривающего продолжение досудебного расследования по делу Окружного админсуда Киева

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрели три заявления, которые подали подозреваемый и защитники по отводу следователя судьи ВАКС, который рассматривает ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу ОАСК. Указанные заявления следственные судьи оставили без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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Следствие должно закончиться 17 января.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.
  • Председатель ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.
  • 4 января и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук пожаловался на отказ главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка свидетельствовать.

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