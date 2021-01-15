В израильском порту в контейнере с конфетами из РФ нашли кошку: груз следовал через Одессу

15 января, 2021, 14:51

В Израиле портовики обнаружили среди контейнеров с российскими конфетами живую кошку. Груз шел из порта Одессы 19 дней

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, в порту Хайфы нашли среди коробок с конфетами кошку.

Груз шел транзитом из Одесского порта. По словам директора экспедиторской компании Star Shine Shipping Александра Винника, в Одессе контейнер не раскрывали.

Он отметил, что живое животное в грузе случается впервые в его практике. Винник считает, кошка скорее всего выжила благодаря конденсату на стенках контейнера, который она могла пить.

"Контейнер шел из Одесского порта 19 дней. Но это транзитный груз, где его грузили - коммерческая тайна. В грузе - конфеты ручной работы", - сообщил он.

По словам Винника, в течение путешествия кошка повредила несколько ящиков товара, приблизительная сумма ущерба - несколько тысяч долларов.

"Часть груза придется уничтожить, но он, конечно, был застрахован", - сказал он.

Сейчас животное на карантине, экспедиторы не планируют его вернуть в Украину или Россию.

Также не сообщается, где именно загружали контейнер, однако на ящиках можно увидеть надписи GRANDDIAN - второе название российской кондитерской фабрики "Русское драже". В контейнере установили и поддерживали постоянную температуру +18.

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