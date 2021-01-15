В Украине впервые установили требования к энергоэффективности для строительства, - Минрегион

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Министерство развития общин и территорий разработало два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методики ее расчета, которые уже вступили в силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установление минимальных норм энергоэффективности позволит эффективно использовать энергоресурсы, а владельцы жилья и помещений смогут экономить на коммунальных платежах. Такие требования в Украине установили впервые.

"Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже "С", - говорится в сообщении.

Исключения к которым не применяются эти требования: индивидуальные жилые дома, исторические здания промышленного, сельскохозяйственного назначения, объекты транспорта, энергетики и обороны, выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений, с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий), восстановление функционирования объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb