В Украине стартовал прием работ на Международную премию им. Ивана Франко

15 января, 2021, 13:00

С 15 января 2021 года Фонд Франко уже в шестой раз начал принимать научные работы на соискание Международной премии им. Ивана Франко, главным информационным партнером которой является espreso.tv.

Об этом сообщается на сайте организаторов.

Рекомендовать научную работу на соискание Премии в 2021 году может или академическое учреждение, учреждение высшего образования Украины и стран мира, с которыми Украина имеет дипломатические отношения, или лауреаты Премии предыдущих лет.

Обязательным условием для участия в конкурсе является заполнение электронной формы.

Монографии должны быть опубликованы в 2018-2020 годах и иметь ISBN.

Три печатные экземпляры научной работы с автографом автора следует отправить на почтовый адрес Комитета Премии (01054, г. Киев, ул. Владимирская, 48А, оф. 15).

Научные работы, которые претендуют на Премию, должны иметь международное значение, относиться к социально-гуманитарным дисциплинам и основываться на принципах научного осмысления исторических или современных процессов в культуре, политике и общественной жизни Украины.

Комитет премии будет принимать научные работы с 15 января по 1 марта 2021 года. С условиями участия в конкурсе на соискание Международной премии им. Ивана Франко можно ознакомиться по ссылке: http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2016/02/01/600/

Международная премия имени Ивана Франко присуждается ежегодно с 2016 года. Лауреаты Премии получают денежное вознаграждение и золотой знак.

Торжественная церемония награждения лауреата проходит ежегодно 27 августа - в День рождения Ивана Франко на его родине.

Напомним, в 2016 году Премию получил Любомир Гузар, Верховный Архиепископ, пенсионер Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви. В 2017 году лауреатами стали профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018 году победу одержала профессор Украинского католического университета и Украинского свободного университета Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019 году награду получила доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини. В 2020 году лауреатом стал профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко Игорь Сердюк.