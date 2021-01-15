В Украине стартовал прием работ на Международную премию им. Ивана Франко
Об этом сообщается на сайте организаторов.
Рекомендовать научную работу на соискание Премии в 2021 году может или академическое учреждение, учреждение высшего образования Украины и стран мира, с которыми Украина имеет дипломатические отношения, или лауреаты Премии предыдущих лет.
Обязательным условием для участия в конкурсе является заполнение электронной формы.
Монографии должны быть опубликованы в 2018-2020 годах и иметь ISBN.
Три печатные экземпляры научной работы с автографом автора следует отправить на почтовый адрес Комитета Премии (01054, г. Киев, ул. Владимирская, 48А, оф. 15).
Научные работы, которые претендуют на Премию, должны иметь международное значение, относиться к социально-гуманитарным дисциплинам и основываться на принципах научного осмысления исторических или современных процессов в культуре, политике и общественной жизни Украины.
Комитет премии будет принимать научные работы с 15 января по 1 марта 2021 года. С условиями участия в конкурсе на соискание Международной премии им. Ивана Франко можно ознакомиться по ссылке: http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2016/02/01/600/
Международная премия имени Ивана Франко присуждается ежегодно с 2016 года. Лауреаты Премии получают денежное вознаграждение и золотой знак.
Торжественная церемония награждения лауреата проходит ежегодно 27 августа - в День рождения Ивана Франко на его родине.
Напомним, в 2016 году Премию получил Любомир Гузар, Верховный Архиепископ, пенсионер Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви. В 2017 году лауреатами стали профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018 году победу одержала профессор Украинского католического университета и Украинского свободного университета Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019 году награду получила доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини. В 2020 году лауреатом стал профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко Игорь Сердюк.