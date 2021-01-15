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Espreso.tvОбществоВ Тернополе школы отправили на каникулы до конца усиленного карантина

В Тернополе школы отправили на каникулы до конца усиленного карантина

В Тернополе с 18 до 24 января школы ввели каникулы

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Сейчас учатся дистанционно. Многие родители такой ситуацией недовольны и обращались к нам с просьбой сделать сейчас каникулы в школах. Таким образом, каникулы, которые должны быть в феврале, перенесли на январь", - заявил городской голова Сергей Надал.

По его словам, сразу после 25-го числа школьники вернутся к учебе.

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