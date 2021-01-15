В США рассекретят сотни документов о расследовании дела российского вмешательства в выборы, - СМИ

15 января, 2021, 13:02

В США рассекретят пакет документов, касающихся происхождения расследования дела Russiagate о вероятном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией перед выборами 2016 года

Об этом сообщил Fox News источник в Сенате.

По словам информированного собеседника, документы на сотни страниц будут обнародованы в пятницу, 15 января, и будут включать интервью, стенограммы и свидетельства.

Тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора штата Коннектикут Джона Дарема специальным прокурором для расследования причин начала работы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в американские выборы президента в 2016 году.

Он должен был выяснить, кто поручил начать расследование в отношении избирательного штаба Трампа о вероятном сговоре с Россией с целью повлиять на итоги президентских выборов 2016 года.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". По его мнению, расследование инициировали его противники, чтобы подорвать его президентство.

Спецпрокурор Роберт Мюллер во время почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года. Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела.

В то же время Мюллер доказал, что российское правительство финансировало кампанию по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, включая попытки получить несанкционированный доступ к документам и электронным письмам Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон.

В рамках этой линии были осуждены несколько бывших членов избирательной кампании Трампа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb