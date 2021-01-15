В России зятя Медведчука назначили руководить государственным оператором электрических сетей
15 января, 2021, 11:25
Совет директоров ОАО "Россети" назначил на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина, зятя лидера ОПЗЖ, политика и кума президента России Виктора Медведчука
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Рюмин ранее возглавлял "Ленэнерго" (с 30 июля 2020 года компания называется ОАО "Россет Ленэнерго").
В "Россет Ленэнерго" уточнили, что совет директоров вместо Рюмина назначил и.о. гендиректора с 15 января главного инженера компании Игоря Кузьмина.
Рюмину 40 лет. Медведчук выдал за него замуж свою дочь Ирину в 2006 году.
"Россет" - крупнейшая электросетевая компания России, в которой государству принадлежит 88,04%.
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