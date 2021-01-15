В России предупреждают об "ответственности" тех, кто встретит Навального в аэропорту

15 января, 2021, 21:23

Прокуратура Москвы предупредила о "последствиях" из-за призывов к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный

Об этом сообщает сайт прокуратуры Москвы.

В интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 в публичном мероприятии в аэропорту "Внуково".

"Мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано. 15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающих к участию в публичном мероприятии, вынесенные предостережение о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность".

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию из Германии.

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