В России предупреждают об "ответственности" тех, кто встретит Навального в аэропорту
Об этом сообщает сайт прокуратуры Москвы.
В интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 в публичном мероприятии в аэропорту "Внуково".
"Мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано. 15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающих к участию в публичном мероприятии, вынесенные предостережение о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность".
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Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию из Германии.
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