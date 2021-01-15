В Николаевский горсовет полицейские пришли с обысками

15 января, 2021, 16:05

В управление капитального строительства Николаевского городского совета пришли с обысками в рамках уголовного производства

Об этом сообщает управление капитального строительства горсовета в Facebook.

"Сегодня в управлении капитального строительства Николаевского городского совета проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. Наши сотрудники оказывают все документы и необходимую информацию, в соответствии с постановлением суда", - говорится в сообщении.

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