В Николаевский горсовет полицейские пришли с обысками
15 января, 2021, 16:05
В управление капитального строительства Николаевского городского совета пришли с обысками в рамках уголовного производства
Об этом сообщает управление капитального строительства горсовета в Facebook.
"Сегодня в управлении капитального строительства Николаевского городского совета проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. Наши сотрудники оказывают все документы и необходимую информацию, в соответствии с постановлением суда", - говорится в сообщении.
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