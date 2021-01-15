В Нацсовете отвергли обвинения в "заказе" и "преследованиях" телеканалов

15 января, 2021, 19:12

Представители Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания отвергли обвинения в выборочном применении относительно телеканалов санкций за определенные нарушения

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль в Facebook .

Он прокомментировал упреки по поводу "заказа" решений по телеканалам, заявив, что орган действует исключительно в рамках законодательства.

"Регулятор осуществляет собственный мониторинг теле- и радиопространства Украины и реагирует на нарушения закона независимо от того, кто является нарушителем. Есть два вида санкций, которые по закону Нацсовет накладывает за определенные нарушения - штраф или предупреждение. Также регулятор может обратиться в суд относительно аннулирования лицензии, если грубые нарушения имеют систематический характер ", - сказал Коваль.

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По его слова, почти каждое решение Нацсовета вызывает как положительную, так и отрицательную реакцию в обществе.

"Но в случае с программой "Поярков Ньюз" на "Прямом канале" даже руководитель канала признал, что высказывания ведущего были "ниже пояса". Поэтому применение нами части 2 статьи 62 и наложение предупреждения я считаю вполне уместным. Канал вправе обратиться в суд" , - отметил Коваль.

Он добавил, что на том же заседании регулятор назначил аналогичную санкцию - предупреждение - канала "ZIK" за обсценных лексику в эфире.

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В свою очередь, член Нацсовета Максим Оноприенко отметил , что журналисты и сторонники телеканала "Прямой", которые во время заседания пикетировали Нацсовет, заявляли о притеснениях свободы слова.

"Отмечу, что свобода слова и "свобода брани"- разные вещи", - написал он.

Напомним, летом 2020 года руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий в интервью заявил, что в так называемом "деле Прямого канала" была поставлена задача ареста телеканала , и такие указания давал первый заместитель директора ГБР, бывший адвокат Януковича Александр Бабиков.

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