В Москве задержали члена Фонда борьбы с коррупцией Зеленского за твит "Давайте п****** эту недовласть"
Об этом сообщает "Медиазона".
Председатель организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Зеленского подозревают в призывах к экстремизму. Причиной этого якобы стал твит о самоубийстве журналистки Ирины Славиной в октябре.
"Ирина, простите нас, простите что позволяем это ... Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте *** (бить, - ред.) эту недовласть", - писал он 2 октября.
Утром у оператора ФБК провели обыск в квартире, у него забрали ноутбук и телефон. Во время обыска силовики ударили его по голове.
Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Мне очень тяжело это писать, тяжело об этом думать и переживать, спасибо за вашу жизнь и дела. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте п ***** ь эту недовласть pic.twitter.com/XKQLqSWnyL- Зеленский (@PaulZelensky) October 2, 2020 г.
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