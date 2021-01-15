В Москве задержали члена Фонда борьбы с коррупцией Зеленского за твит "Давайте п****** эту недовласть"

Об этом сообщает "Медиазона".

Председатель организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Зеленского подозревают в призывах к экстремизму. Причиной этого якобы стал твит о самоубийстве журналистки Ирины Славиной в октябре.

"Ирина, простите нас, простите что позволяем это ... Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте *** (бить, - ред.) эту недовласть", - писал он 2 октября.

Утром у оператора ФБК провели обыск в квартире, у него забрали ноутбук и телефон. Во время обыска силовики ударили его по голове.