В Китае сообщили о коронавирусе в украинской сыворотке для мороженого, посольство Украины проверяет информацию

15 января, 2021, 12:15

В Китае сообщили об обнаружении положительных анализов на коронавирус образцов сухой сыворотки для производства мороженого, импортируемой из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Китайской Народной Республике и Монголии.

Согласно сообщению, 15 января информационное агентство "Синьхуа" распространило сообщение об обнаружении в г. Тяньцин положительных результатов анализов на коронавирус образцов сухой сыворотки для производства мороженого из Украины. Посольство Украины в КНР принимает все необходимые срочные меры для проверки этой информации.

Отмечается, что дипломатическая миссия поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцин по этому вопросу.

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