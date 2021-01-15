В Гонконге задержали украинца по подозрению в помощи убежать на Тайвань 12 активистам

15 января, 2021, 20:42

15 января полиция Гонконга задержала 29-летнего украинца по подозрению в помощи 12 активистам в их побеге в Тайвань

Об этом сообщает South China Morning Post .

Ожидается, что все подозреваемые, которые все еще находятся под стражей по подозрению в помощи дюжине беглецов из Гонконга бежать из города в прошлом году, должны быть освобождены под залог до вечера пятницы, 15 января, отмечает издание.

"Вместе с тем, как минимум четверо из 11 задержанных Департаментом национальной безопасности полиции в четверг утром уже освобождены. Восемь мужчин и три женщины в возрасте от 18 до 72 лет, в том числе окружной советник города Коулун и адвокат Даниэль Вонг Квок-тунг, были задержаны по подозрению в оказании помощи правонарушителям, что является нарушением Уголовно-процессуального распоряжение, предусматривающее максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.

12 беглецов были арестованы в море китайской (материковой) береговой охраной, когда они направлялись в Тайвань, причем 10 из них заключены на срок от семи месяцев до трех лет 30 декабря в Шэньчжэне за то, что они либо незаконно пересекли границу, или организовали преступление. Они спасались от обвинений, связанных с антиправительственными акциями протеста в 2019 году в Гонконге. Среди задержанных было двое несовершеннолетних - их вернули на суд в Гонконг.

Сообщается, что среди задержанных в четверг есть 29-летний гражданин Украины по имени Кирилл, который работает в одном из ресторанов Гонконга.

Координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов призвал министерство иностранных дел Украины взять на контроль задержание нашего земляка в Гонконге по обвинению в помощи местным диссидентам.

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