В Донецкой области на КП "Новотроицкое" начали бесплатно тестировать на антиген коронавируса

15 января, 2021, 20:48

На контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" начали делать тесты на антиген коронавируса бесплатно

Об этом во время брифинга 15 января сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает Укринформ.

"Сегодня КПВВ "Новотроицкое" работает с 8:00. На 13:00 девять человек выразили желание пройти быстрые антигенные тесты", - отметил Педенко.

Он добавил, что каждый, кто пересекает линию разграничения, обязан установить мобильное приложение "Дома". Снятие контроля в электронном сервисе возможно или после 14 дней самоизоляции, или в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Педенко отметил, если результат будет положительный, то информация будет передана к врачам на той территории, куда направлялся этот человек, дальше будет предложено эпидрасследование, обследование и лечение больного.

В течение суток 14 января в Украине было зафиксировано 8199 новых случаев коронавируса (из них дети - 236, медработники - 315), 166 пациентов умерли, 10328 - выздоровели.

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