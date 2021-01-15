В 2020 году в Украине возросло количество жалоб на экологические нарушения, - Госэкоинспекция

15 января, 2021, 12:04

Госэкоинспекция в 2020 году получила более 2 тыс. жалоб от украинцев на нарушения природоохранного законодательства

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"Более 2000 (2284) обращений от граждан о преступлениях против окружающей среды получила Госэкоинспекция в течение 2020 года. Количество жалоб по сравнению с 2019 годом возросло на 16% (1888 обращений). Больше всего в Госэкоинспекцию обращались жители Киева и Киевской области", - заявил председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Если гражданин стал свидетелем экологического нарушения, он может подать обращение в Госэкоинспекцию.

"После получения жалобы Госэкоинспекция инициирует меры контроля за соблюдением природоохранного законодательства, в ходе которого инспекторы проверяют факты, приведенные в письме, прилекают преступников к ответственности и главное - предоставляют предписания по устранению нарушений. Поэтому фактически с помощью такого механизма, как обращение, каждый гражданин может способствовать выявлению фактов несоблюдения законодательства", - отметил Малеваный.