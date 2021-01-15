В 2020 году пенсии в среднем выросли на 14%

15 января, 2021, 12:47

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсионных выплат составил 3 507,51 грн, что на 13,8% больше показателя прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно данным ПФУ, в 2020 году средний размер пенсий вырос на 424,53 грн, что на 13,8% больше, чем по состоянию на 1 января 2020 года.

Отмечается, что всего по состоянию на 1 января 2021 года пенсию получают более 11,1 млн пенсионеров.

В данных также говорится, что наибольшей является доля пенсионеров, которые получают от 2001 до 3000 грн - 41,2%. Пенсию от 3001 до 4000 грн получают 19,1% граждан, 1501-2000 грн - 16,3%, 5001-10 000 - 11,6%, 4001-5000 грн - 8,1%, более 10 000 - 3% пенсионеров, а до 1400 грн и 1400-1500 грн - менее 1% пенсионеров в Украине.

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