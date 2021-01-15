Уничтожение антикоррупционных органов приведет к политическому управлению судебной системы Украины, - Жернаков

15 января, 2021, 14:07

Если высшие антикоррупционные органы Украины будут уничтожены, то судебной системой полностью будет руководить политическая власть

Об этом заявил председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.



"Комитет Рады не имел полномочий переписывать законопроект о ВККС, тем более без учета выводов Венецианской комиссии. Именно поэтому политическую ответственность за это должна понести фракция "Слуга народа", руководство комитета, а в частности пан Костин и, самое главное, президент Владимир Зеленский. Ведь без его разрешения этого не делали бы. Очевидно, что каким-то образом так совпало, что 9 декабря был комитет, который исправил данный законопроект в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. А теперь за праздники, когда все отдыхали, его восстановили, каким он был в самом начале. Это только усугубляет проблему и усиливает эту судебную мафию", - заявил Жернаков.



На вопрос Шкудор, кому это наиболее выгодно, Жернаков ответил: "Больше всего это выгодно таким коррупционным судьям, как Александр Тупицкий и Павел Вовк, а также врагам Украины, ведь судебная реформа не работает, а судебная система становится еще более коррумпированной. Это выгодно людям, которые заинтересованы в регрессе антикоррупционных органов для того, чтобы судебная система осталась под руководством политической власти".



Также председатель правления фонда DEJURE отметил, что главной движущей силой в кризисе судебной системы Украины является президент Владимир Зеленский. Он добавил, что все популистские заявления президента не были выполнены, в том числе и обещания провести судебную реформу. Он уверен, что, к сожалению, современная власть не может сдвинуться с места в этом вопросе и все будет только хуже.