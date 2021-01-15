Укрэнерго просит Витренко согласовать план веерных отключений электроэнергии в Украине, - журналист

15 января, 2021, 13:35

"Укрэнерго" просит министерство энергетики согласовать план веерных отключений электроэнергии

Соответствующий документ опубликовал журналист Сергей Высоцкий в Facebook.

"Это письмо от председателя правления "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - заявил он.