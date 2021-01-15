Укрэнерго просит Витренко согласовать план веерных отключений электроэнергии в Украине, - журналист
15 января, 2021, 13:35
"Укрэнерго" просит министерство энергетики согласовать план веерных отключений электроэнергии
Соответствующий документ опубликовал журналист Сергей Высоцкий в Facebook.
"Это письмо от председателя правления "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом "Укрэнерго" просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме "Укрэнерго" в том числе признает, что на складах недостает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - заявил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb