15 января, 2021, 14:59

Укрэнерго отрицает намерения применить в Украине "веерные" отключения электроэнергии для населения, вместо этого будет использовать графики ограниченной мощности

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Учитывая появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время, в компании отметили, что будет использоваться другой инструмент - графики ограничения мощности, который, впрочем, не имеет никакого отношения к "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей. Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов.

"Применение такого инструмента оператором системы передачи заранее соглашается Министерством энергетики на случай непредвиденной потери значительного объема генерации в энергосистеме в период пиковых нагрузок", - отметили в Укрэнерго.

При этом отмечается, что исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется.

Напомним, журналист Сергей Высоцкий опубликовал письмо Укрэнерго в Министерство энергетики с просьбой согласовать план веерных отключений электроэнергии в Украине.

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