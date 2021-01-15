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Espreso.tvСпортУкраина ждет, когда ты привезешь все пояса: Редкач поздравил Ломаченко с днем рождения

Украина ждет, когда ты привезешь все пояса: Редкач поздравил Ломаченко с днем рождения


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко с днем рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Редкача.

Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), призвал Ломаченко вернуть все пояса чемпиона мира в Украине.

"Ломаченко, сегодня твой день. Поздравляю с праздником. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, побольше везения - без него, как ты и сам понимаешь, невозможно. Украина ждет, когда ты привезешь все пояса домой. С твоим днем ", - написал Редкач.

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