Украина ждет, когда ты привезешь все пояса: Редкач поздравил Ломаченко с днем рождения

15 января, 2021, 20:03

Украинский боксер Иван Редкач поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко с днем рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Редкача.

Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), призвал Ломаченко вернуть все пояса чемпиона мира в Украине.

"Ломаченко, сегодня твой день. Поздравляю с праздником. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, побольше везения - без него, как ты и сам понимаешь, невозможно. Украина ждет, когда ты привезешь все пояса домой. С твоим днем ", - написал Редкач.

12 октября Редкач анонсировал продажу футболок с изображением Ломаченко , который появился в образе Терминатора в православной одежде.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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