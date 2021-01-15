Украина не должна закупать товары у госпредприятий из Беларуси, - заявление
Об этом говорится в заявлении фракции партии "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете, передает "Еспресо.Захид". Подаем ее текст полностью:
"Белорусы уже шестой месяц борются с диктатором, который сталинским методом украл их голоса на выборах, объявив себя президентом. Каждые выходные люди выходят на мирные акции протеста, рассчитывая, что их поддержит мир и поможет.
Цивилизованные государства уже начали процесс введения механизма санкций. А что же мы, украинцы? Ведь нам, как никому, близка и понятна ситуация, в которой оказались соседи.
Однако мы в дальнейшем продолжаем закупать за бюджетные средства продукцию белорусских государственных предприятий. Именно этими деньгами Александр Лукашенко потом кормит своих силовиков, которые дубинками и слезоточивым газом удерживают его у власти.
"Европейская Солидарность" призывает местные советы в Украине ввести мораторий на закупку за средства государственного и местных бюджетов продукции государственных предприятий Беларуси.
Напомним, что там действует законодательный запрет импорта иностранной продукции (в т.ч. украинского), если аналогичная производится их предприятиями.
Мы призываем Верховную Раду и все местные советы Украины поддержать соседей-белорусов в борьбе за свои права.
Наши избиратели преимущественно сочувствуют протестующим, которые не поддерживают режим Александра Лукашенко и не хотят, чтобы за их средства выплачивали премии Беркуту и закупали средства подавления мирных протестов белорусов за правду и справедливость.
Так мы поддержим протестующих и всех украинских производителей (энергетиков, машиностроителей, сельхозпроизводителей). "
- Напомним, во Львовском городском совете размышляли над тем, стоит ли покупать автобусы белорусской компании "МАЗ". Ведь завершился тендер на закупку 100 двенадцатиметровых низкопольных автобусов. Мэр города Андрей Садовый отметил, что по оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подала белорусская компания "МАЗ".
- Добавим, сообщили, что Садовый объявил белорусский завод победителем тендера без выводов специалистов ЕИБ. Еще в апреле прошлого года вероятным победителем тендера называли именно луцкий автозавод.