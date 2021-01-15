Украина не должна закупать товары у госпредприятий из Беларуси, - заявление

15 января, 2021, 16:14

Фракция ЕС во Львовском городском совете призывает местные советы воздержаться от закупки товаров в белорусских госпредприятий за бюджетные средства

Об этом говорится в заявлении фракции партии "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете, передает "Еспресо.Захид". Подаем ее текст полностью:

"Белорусы уже шестой месяц борются с диктатором, который сталинским методом украл их голоса на выборах, объявив себя президентом. Каждые выходные люди выходят на мирные акции протеста, рассчитывая, что их поддержит мир и поможет.

Цивилизованные государства уже начали процесс введения механизма санкций. А что же мы, украинцы? Ведь нам, как никому, близка и понятна ситуация, в которой оказались соседи.

Однако мы в дальнейшем продолжаем закупать за бюджетные средства продукцию белорусских государственных предприятий. Именно этими деньгами Александр Лукашенко потом кормит своих силовиков, которые дубинками и слезоточивым газом удерживают его у власти.

"Европейская Солидарность" призывает местные советы в Украине ввести мораторий на закупку за средства государственного и местных бюджетов продукции государственных предприятий Беларуси.

Напомним, что там действует законодательный запрет импорта иностранной продукции (в т.ч. украинского), если аналогичная производится их предприятиями.

Мы призываем Верховную Раду и все местные советы Украины поддержать соседей-белорусов в борьбе за свои права.

Наши избиратели преимущественно сочувствуют протестующим, которые не поддерживают режим Александра Лукашенко и не хотят, чтобы за их средства выплачивали премии Беркуту и закупали средства подавления мирных протестов белорусов за правду и справедливость.

Так мы поддержим протестующих и всех украинских производителей (энергетиков, машиностроителей, сельхозпроизводителей). "