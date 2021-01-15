UFC отказалась дисквалифицировать бойцов за употребление марихуаны

15 января, 2021, 12:30

UFC не станет дисквалифицировать своих бойцов из-за проваленного допинг-теста на марихуану

Об этом сообщает MMA Junkie.

UFC и антидопинговое агентство США совместно приняли решение. Вице-президент UFC Джефф Новицки подчеркнул, что они не допустят, чтобы спортсмены соревновались под воздействием марихуаны.

"Несмотря на то, что мы не будем допускать к боям спортсменов под воздействием марихуаны, оказалось, что следы от употребления каннабиса остаются в организме достаточно длительный промежуток времени. Суть заключается в том, что в отношении марихуаны мы заботимся о том, что спортсмен употреблял за день до боя, а не за несколько дней или недель до боя, что часто случалось раньше", - заявил Новицки.

13 января Конор Макгрегор прибыл на Бойцовский остров в ОАЭ, где 23 января встретится с американцем Дастином Пуарье.

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