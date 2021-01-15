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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: россияне 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский боец

Сутки в зоне ООС: россияне 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский боец


фото: 24 канал
14 января в зоне Операции объединенных сил оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Рядом с Гнутовим оккупанты открывали огонь из станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов украинский военный получил легкое осколочное ранение. Его оперативно доставили в больницу.

В пригороде Марьинки и у Водяного, что на Приазовье, россияне стреляли из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На обстрелы россиян ВСУ открывали огонь. О фактах обстрелов сообщено представителям ОБСЕ.

С начала 15 января обстрелов со стороны оккупанта не зафиксировано.

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