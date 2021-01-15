Стала известна зарплата нового тренера ПСЖ Почеттино

15 января, 2021, 14:43

Новоиспеченный главный тренер французского ПСЖ Почеттино зарабатывает 525 тыс. евро в месяц чистыми

Об этом сообщает Le Parisien.

Во французском клубе Почеттино зарабатывает 940 тыс. евро в месяц. С учетом налогов заработная плата аргентинца составляет 525 тыс. евро. Предыдущий тренер ПСЖ Томаса Тухель зарабатывал 350 тыс. евро чистыми в месяц.

По информации источника, зарплата Почеттино со временем будет расти. Уже начиная со следующего сезона аргентинец будет получать 625 тыс. евро чистыми, а в сезоне 2022/23 его месячная зарплата будет составлять 670 тыс. евро.

Почеттино работал в Англии в течение семи лет, в 2019 году аргентинец вывел лондонский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0:2). После этого был уволен. Почеттино 2 недели назад заменил Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ. Аргентинец уже успел выиграть Суперкубок Франции.

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ находится на 2-м месте и отстает от "Лиона", который идет первым, на 1 балл.

12 января сообщалось, что "Реал" намерен продать шесть футболистов, чтобы осуществить летом трансфер французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

13 января в матче за Суперкубок Франции ПСЖ победил "Марсель" со счетом 2:1.

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