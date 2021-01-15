США ввели санкции против Xiaomi и еще восьми китайских компаний
15 января, 2021, 11:55
США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в частности производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC, китайского конкурента Boeing и Airbus
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
Вашингтон подозревает компании, попавшие под санкции, в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторыдолжны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний, пишет Reuters.
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