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Espreso.tvОбществоСША ввели санкции против Xiaomi и еще восьми китайских компаний

США ввели санкции против Xiaomi и еще восьми китайских компаний


фото: reuters
США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в частности производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC, китайского конкурента Boeing и Airbus

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Вашингтон подозревает компании, попавшие под санкции, в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторыдолжны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний, пишет Reuters.

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