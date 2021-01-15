 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСША передали Украине 20 внедорожников для УСН и 84 лодки для флота, - посольство

США передали Украине 20 внедорожников для УСН и 84 лодки для флота, - посольство


фото: посольство США
15 января в посольстве США обнародовали фото партии военных внедорожников США "Хамви" в украинском порту

Об этом посольство США в Украине рассказал в Twitter.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - отметили в дипведомством.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать