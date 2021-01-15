США передали Украине 20 внедорожников для УСН и 84 лодки для флота, - посольство

15 января, 2021, 19:13

15 января в посольстве США обнародовали фото партии военных внедорожников США "Хамви" в украинском порту

Об этом посольство США в Украине рассказал в Twitter.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - отметили в дипведомством.

Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутных войск Украины @UkrLandForces и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины @UA_NAVY в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. #EUCOM #PartnerStrong # ПартнерствоУкраинаСША pic.twitter.com/STXk0z35TN - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021

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