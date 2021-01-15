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Espreso.tvОбществоСнегопады: 14 января в Украине произошло более 1200 ДТП

Снегопады: 14 января в Украине произошло более 1200 ДТП

В четверг, 14 января, в Украине было зафиксировано более 1200 автомобильных аварий

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"С начала суток 14 января поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины", - написал Билошицкий.

Полицейский отметил, что на период снегопадов создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

"На период сложных погодных условий для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и в усиленном режиме прорабатывают ДТП. На дорогах Украины, где из-за непогоды возможно осложнение движения транспорта, полицейские совместно со спасателями и коммунальными службами готовы к оказанию необходимой помощи участникам дорожного движения", - написал Билошицкий.

Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской обл. и Киеве ....

Опубликовано Алексеем Билошицким Четверг, 14 января 2021 г.

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