Снегопады: 14 января в Украине произошло более 1200 ДТП
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
"С начала суток 14 января поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины", - написал Билошицкий.
Полицейский отметил, что на период снегопадов создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.
"На период сложных погодных условий для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и в усиленном режиме прорабатывают ДТП. На дорогах Украины, где из-за непогоды возможно осложнение движения транспорта, полицейские совместно со спасателями и коммунальными службами готовы к оказанию необходимой помощи участникам дорожного движения", - написал Билошицкий.
Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской обл. и Киеве ....Опубликовано Алексеем Билошицким Четверг, 14 января 2021 г.
- Напомним, в Киеве 14 января произошло около 160 ДТП.