Смерти в Норвегии после вакцинации: в Китае призвали не использовать вакцину Pfizer

Об этом сообщает издание Global Times, передает "РБК-Украина".

Китайский иммунолог заявил, что новая мРНК вакцина от COVID-19 была разработана в спешке и никогда не использовалась в больших масштабах, поэтому ее безопасность не была подтверждена для широкого применения на людях. Но китайские эксперты отмечают, что оценивать инцидент со смертями в Норвегии следует осторожно, чтобы понять, была ли смерть вызвана именно вакциной, или другими условиями.

Вирусолог из Уханского университета Ян Жчаньцю заметил, что мРНК вакцины учат клетки человека производить белок, вызывающий иммунный ответ на коронавирус. В то же время в организме могут образовываться токсичные вещества. Это показывает, что мРНК вакцины не могут быть полностью безопасными для человека, добавил он.

Иммунолог из Пекина призвал не рекомендовать вакцину Pfizer / BioNTech людям, старше 80 лет.

Напомним, что в Норвегии после получения прививки от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer / BioNTech, умерли 23 человека.

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