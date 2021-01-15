SkyUp увеличил вес ручной клади и обновил правила ее перевозки

15 января, 2021, 11:01

Авиакомания SkyUp увеличила вес ручной клади до 9 кг и изменила правила ее перевозки

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Согласно сообщению, максимальный вес одного места ручной клади, перевозка которого входит в стоимость билета независимо от выбранного тарифа и не требует дополнительных доплат будет увеличена до 9 кг с 7 кг. При этом размеры сумки или чемодана, как и раньше, не должны превышать 55х40х20 см.

Дополнительные предметы, как ноутбук, верхняя одежда, зонтики, книги, журналы, папки и т.д., по новым правилам должны размещаться внутри сумки или чемодана. Исключением являются товары Duty Free, которые до 31 марта 2021 года включительно можно брать на борт бесплатно. С 1 апреля для бесплатного провоза их также нужно будет размещать внутри сумки или чемодана или доплачивать дополнительно $25 (699,25 грн).

Правила о дополнительных детских вещах, которые можно бесплатно взять на борт, остаются неизменными.

Кроме того, для всех имеющихся тарифов (Basik, Standard, Flex) станет доступной возможность перевозки второй единицы ручной клади: в тарифах Standard и Flex - бесплатно, а в Basik - за дополнительную плату.

Отмечается, что нововведения начнут действовать с 20 января 2021 года и будут применяться только для билетов, приобретенных начиная с этой даты.

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