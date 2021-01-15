СБУ заочно сообщила о подозрении двум террористам "ДНР"
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах присоединились к военным соединениям пророссийских террористов.
Сейчас один из оккупантов, бывший милиционер МВД, является заместителем начальника штаба так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского батальона".
Другой продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга".
Следователи заочно сообщили обоим террористам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.
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