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СБУ разоблачила схему поставок в ВСУ некачественных боеприпасов


фото: ssu.gov.ua
На Сумщине работники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Минобороны на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн грн, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.

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"Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли снаряды, а также изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства.

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Продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.

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Фото: ssu.gov.ua

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