СБУ разоблачила хищение государственных средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

15 января, 2021, 15:23

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капитальный ремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость работ составила почти 130 млн грн.

В открытых торгах победили две столичные компании, которые не имели материально-технической базы и квалифицированных работников для выполнения работ. Кроме того, на отдельных участках подрядчики завысили стоимость строительных материалов ориентировочно вдвое, а для реализации сделки использовали фирмы с признаками фиктивности.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, "черновую" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

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