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Espreso.tvЭкономикаСБУ разоблачила хищение государственных средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

СБУ разоблачила хищение государственных средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капитальный ремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость работ составила почти 130 млн грн.

В открытых торгах победили две столичные компании, которые не имели материально-технической базы и квалифицированных работников для выполнения работ. Кроме того, на отдельных участках подрядчики завысили стоимость строительных материалов ориентировочно вдвое, а для реализации сделки использовали фирмы с признаками фиктивности.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, "черновую" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

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