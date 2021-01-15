С 18 января въезд в Британию будет возможен только с отрицательным тестом на коронавирус
15 января, 2021, 21:00
Великобритания решила изменить правила въезда в страну с 18 января
Об этом премьер-министр Борис Джонсон заявил во время обращения к гражданам, передает ВВС .
Каждый, кто летит в страну из-за границы, должен будет показать доказательство негативного теста на коронавирус перед тем, как отправиться в путь.
Такое требование вводят для того, чтобы "защитить себя от рисков появления еще неустановленных новых штаммов" COVID-19.
Джонсон заявил, что новые правила будут действовать как минимум до 15 февраля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb