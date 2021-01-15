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Espreso.tvМирС 18 января въезд в Британию будет возможен только с отрицательным тестом на коронавирус

С 18 января въезд в Британию будет возможен только с отрицательным тестом на коронавирус

Великобритания решила изменить правила въезда в страну с 18 января

Об этом премьер-министр Борис Джонсон заявил во время обращения к гражданам, передает ВВС .

Каждый, кто летит в страну из-за границы, должен будет показать доказательство негативного теста на коронавирус перед тем, как отправиться в путь.

Такое требование вводят для того, чтобы "защитить себя от рисков появления еще неустановленных новых штаммов" COVID-19.

Джонсон заявил, что новые правила будут действовать как минимум до 15 февраля.

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