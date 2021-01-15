Россияне в ОРДЛО отрабатывают стрельбы по украинским позициям, - разведка

15 января, 2021, 15:04

По информации ГУР МО с 11 января артиллерия россиян возобновила отработки ударов на полигонах по позициям ООС в качестве учебных целей

Об этом рассказывает Главное управление разведки, передает Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях ОРДЛО вооруженные формирования Российской Федерации 11 января этого года возобновили боевую подготовку в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов.

Врагом на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов, вождение боевых машин в составе подразделений и сборы с командирами рот и батарей. Также оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения. При этом, в качестве учебных целей использовались позиции Объединенных сил.

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