Россия выходит из Договора об открытом небе

15 января, 2021, 13:30

Россия начинает процедуру по выходу из Договора об открытом небе после соответствующего решения США

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Как заявили в российском МИДе, выход США из договора "существенно нарушил баланс интересов" государств-участников, а союзники США не поддержали предложения Москвы по поддержке его жизнеспособности в новых условиях.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу", - говорится в сообщении МИД.

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