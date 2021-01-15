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Espreso.tvОбществоРоссия выходит из Договора об открытом небе

Россия выходит из Договора об открытом небе

Россия начинает процедуру по выходу из Договора об открытом небе после соответствующего решения США

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Как заявили в российском МИДе, выход США из договора "существенно нарушил баланс интересов" государств-участников, а союзники США не поддержали предложения Москвы по поддержке его жизнеспособности в новых условиях.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу", - говорится в сообщении МИД.

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