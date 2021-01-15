Россия намерена достроить первую часть "Северного потока - 2" в июне, - Bloomberg

15 января, 2021, 09:47

Россия планирует завершить строительство первой нитки газопровода "Северный поток - 2" в первом полугодии 2021 года

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Секция трубы может быть построена уже в июне.

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Строительство газопровода длиной 1230 километров, по которому российский природный газ будет поставляться в Германию, было остановлено из-за санкций США в декабре 2019 года.

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Строительство 2,6-километрового участка в водах Германии было завершено в декабре на фоне рисков усиления ограничений США. Работы в водах Дании начнутся во второй половине января.