Реформа УЗ: созданы первых два филиала

15 января, 2021, 16:35

Мининфраструктуры утвердило новую организационную структуру Укрзализныци и образовало филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператора инфраструктуры "УЗ Инфра"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Структурная реформа Укрзализныци, что предусматривает организационное и финансовое разделение оператора инфраструктуры и перевозчика внутри общества, начата. Поэтому утверждена новая организационная структура УЗ, что соответствует европейским нормам и создан филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператора инфраструктуры "УЗ Инфра " .

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, план мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта также предусматривает внедрение структурной реформы Укрзализныци.

"И эти преобразования уже начаты - утверждена новая организационная структура УЗ, что соответствует европейским нормам и создан филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператора инфраструктуры "УЗ Инфра". Однако для полноценной реформы на железной дороге крайне важным остается принятие Верховной Радой законопроекта "о железнодорожном транспорте", предусматривающий создание конкурентного рынка перевозок. И я очень надеюсь, что в этом году это обязательно произойдет", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

По его словам, структурная трансформация Укрзализныци также позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков внутри общества, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.

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