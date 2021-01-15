"Индекс биг-мака": гривня оказалась среди наиболее обесцененных валют

15 января, 2021, 09:53

В начале 2021 года украинская гривня оказалась недооцененной на 61% по сравнению с долларом

Об этом свидетельствует "индекс биг-мака" издания The Economist.

По данным издания, биг-мак в Украине стоит 62 грн, тогда как в США - $5,66. В таком случае, по расчетам издания, реальный курс гривни должен составлять $10,95 грн/$.

Следовательно, разница между курсом по "индексу биг-мака" и реальным составляет 28,14 грн. Таким образом украинская валюта недооценена на 61,1% и оказалась на пятом месте с конца в рейтинге.

Кроме того, по расчетам издания, в 2021 году наиболее недооцененными стали также ливанский фунт, российский рубль, турецкая лира и южноафриканский ранд.

Напомним, с помощью "индекса биг-мака" The Economist рассчитывает стоимость валют на основе их покупательской способности. В основе индекса лежит стоимость бургера "Биг-мак", который продается в сети фаст-фудов "МакДоналдс". Считается, что в себестоимость такого бургера входят основные продукты питания, оплата труда, логистические и налоговые расходы, сумма которых составляет "потребительская корзина", стоимостью которой измеряют обменный курс валют относительно доллара.

Напомним, в 2020 году гривня подешевела по отношению к доллару на 20%.