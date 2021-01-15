"Украина не воспринимает язык ультиматумов": МИД об "условии" главы Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной украинской иконы

15 января, 2021, 13:57

Украина не воспринимает язык ультиматумов относительно возврата похищенной иконы из Боснии и Герцеговины

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель министерства Олег Николенко.

По его словам, принадлежность иконы Украине является фактом.

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"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил Николенко.

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Он подчеркнул, что Украина и Босния являются участниками конвенции против контрабанды ценностей. Согласно ей запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. А по требованию другой страны необходимо принимать меры по возвращению культурных ценностей.

Напомним, 6 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что государство продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, подаренную главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову

7 декабря посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИДа России Сергею Лаврову.

Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия председателя президиума БиГ и экс-президента Республики Сербской в ее составе Милорада Додика, назвав подарок украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.

Отметим, как заявила перед этим заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко, печать на иконе, которую власти Боснии и Герцеговины подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову, свидетельствует о том, что икона из Украины.

Представитель РПЦ в эфире пропагандистского российского шоу заявил, что Украина "не предоставила доказательств" того, что икона принадлежит ей.