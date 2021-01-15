"Покажите этого супергиганта": Ляшко о запрете продажи презервативов в супермаркетах

15 января, 2021, 21:02

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что презервативы лучше покупать в аптеках, однако супермаркетам не запрещали продажу средств контрацепции во время жесткого карантина

Об этом он заявил в интервью LB .

"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы. Аптек в стране гораздо больше, чем супермаркетов", - отметил Ляшко.

По его словам, презервативы относятся к средствам личной гигиены и к изделиям медицинского назначения, поэтому запрета на продажу во время жестких карантинных ограничений нет.

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"На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", - отметил санврач.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов высказывался за продолжение жесткого карантина после 24 января.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничения жесткого карантина перестанут действовать после 24 января .

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