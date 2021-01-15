"Мне кажется, разные вакцины изготавливают в одной лаборатории", - нардеп-антивакцинатор поделился конспирологической теорией

15 января, 2021, 18:02

Кроме того, что все вакцины могут производиться в одной лаборатории, нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук также убежден - вакцины меняют ДНК

О своих взглядах на вакцину от COVID-19 нардеп- "слуга" Юрий Камельчук рассказал в интервью "Цензор".

Журналист Юрий Кузьменко в интервью поставил нардепу вопрос, не смущает ли Камельчука то, что в продвижении своей конспирологической теории, в основе которой заговор фармакологических компаний против человечества, он сам же и ссылается на чиновников, функционеров МЗ, бизнесменов, их пиарщиков и масс-медиа, которые заявляют о выгоде некоторых компаний от нагнетания истерии относительно коронавируса. Журналист отметил, что подавляющее большинство медиков надеются на вакцины - и к тому же приветствуют конкуренцию среди производителей.

"Во-первых, я не ссылаюсь на тех, о ком вы говорите. Я их вспоминаю. Во-вторых, я часто говорю и об ответственности врачей. Кстати, мне уже присылают свои личные видеозаписи эксперты, врачи, вирусологи, которые конкретно занимаются исследованием или вакцин, или других вещей. И вот они, помимо прочего, подтверждают правоту одного из моих последних высказываний - в отношении информации об ингредиентах, которые присутствуют, например, в российской вакцине ", - заявил Камельчук.

По его словам, ингредиенты российской вакцины изготавливают "по старой технологии", правда ни старой, ни новой нардеп не назвал.

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Камельчук отдельно прокомментировал "западные" вакцины:

"С другой стороны, давайте возьмем за основу некий собирательный образ западных вакцин. Как мне кажется, их разрабатывают в одной лаборатории - а потом берут большие деньги (якобы за право использования наработок). К слову, примерно так разрабатывались и все предыдущие вакцины".

Камельчук заявляет, что роль правительства в сговоре корпораций по вакцинам - создать условия, когда выбора у людей нет.

"Задействовано широкое информационное поле, нагоняет страх и паника. Людей убеждают в том, что без вакцинации - никак. Теперь о докторах, которые говорят о западных вакцинах. В Фейсбуке, в ютьюбе доступны интервью специалистов (их профиль и экспертный уровень можно проверить), которые даже комментируют, что написано на сайтах известных фармацевтических компаний, производящих эти вакцины. И выясняется, что там прямо написано: эти вакцины де-факто биологически перепрограммируют ДНК человека, и вот уже вмешательство! " - поделился Камельчук.

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