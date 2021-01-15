"Круг доверия": Санду высказалась за создание платформы Украина-Молдова-Румыния
15 января, 2021, 16:41
По словам президента Молдовы Майи Санду, стране удалось разблокировать отношения с Украиной после каденции ее предшественника Игоря Додона
Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила во время вдеоконференции, передает NewsMaker .
Глава государства указал в речи, что ей "всего за несколько недель удалось разблокировать отношения с соседями и стратегическими партнерами - Румынией и Украиной".
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"После того как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики власти Кишинева, нам удалось восстановить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", - сказала Санду.
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